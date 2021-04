Juíza brasileira quer ouvir PGR sobre acusações contra ministro do Ambiente

Uma juíza do Supremo Tribunal Federal brasileiro determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a abertura de um inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, alvo de denúncias de "gravidade incontestável".

Em causa está a denúncia feita este mês pelo agora ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas Alexandre Saraiva, que acusou o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, de atuar de forma explícita a favor de madeireiros, na sequência na maior apreensão de madeira da história na Amazónia, durante a operação Handroanthus, no início do ano.

A decisão, ditada na terça-feira pela juíza Cármen Lúcia, indicou não existir espaço para um ato arbitrário da PGR, que deverá justificar de forma fundamentada a decisão de aprovar ou abortar a investigação.