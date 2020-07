Juíza manda abrir hospitais no Brasil

Dos sete que tinham sido prometidos para ficarem prontos em Abril, cinco nunca foram inaugurados. Mas na noite da passada sexta-feira, uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio, Aline Maria Gomes Massoni da Costa, determinou a reabertura imediata das duas unidades de Saúde garantindo tratamento adequado para os doentes e interrompendo quaisquer transferências de pacientes que se estivessem a realizar.





Numa nova enorme confusão envolvendo a área da Saúde no estado brasileiro do Rio de Janeiro e que coloca em risco a vida de doentes com Covid-19, o governo estadual decidiu fechar à pressa, sem qualquer aviso prévio, os dois únicos hospitais de campanha criados especificamente contra a doença.Dos sete que tinham sido prometidos para ficarem prontos em Abril, cinco nunca foram inaugurados. Mas na noite da passada sexta-feira, uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio, Aline Maria Gomes Massoni da Costa, determinou a reabertura imediata das duas unidades de Saúde garantindo tratamento adequado para os doentes e interrompendo quaisquer transferências de pacientes que se estivessem a realizar.

pormenores





Uso de máscaras



Passou a ser obrigatório o uso de máscaras em locais públicos fechados e no exterior, mesmo que exista distância de segurança, em Valência, Espanha. Só Madrid e as Ilhas Canárias não adotaram a medida.





25 milhões infetados



O Presidente do Irão admitiu ontem que há a possibilidade que cerca de 25 milhões de cidadãos iranianos possam ter sido infetados com a Covid-19, baseando-se num estudo do Ministério da Saúde do país.





Contagem suspensa



O Reino Unido suspendeu a contagem diária de mortes pela Covid-19 enquanto faz uma revisão na forma de calcular os óbitos por alegadas falhas.





Máscaras obrigatórias



França vai tornar obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos fechados, incluindo bancos, lojas e mercados, a partir de 20 de julho, antecipando a medida que estava prevista entrar em vigor a 1 de agosto.





Festa de passagem de ano cancelada



A cidade de São Paulo não vai ter este ano a sua tradicional festa de réveillon na avenida Paulista, que costuma reunir mais de um milhão de pessoas para celebrar a chegada do novo ano. O anúncio do cancelamento foi feito pelo autarca da cidade, que afirmou que seria arriscado realizar uma festa dessas dimensões, numa altura em que a Covid-19 poderá ainda não estar controlada.