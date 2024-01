Juízes mostram ceticismo sobre imunidade de Donald Trump na invasão do Capitólio

Os juízes da comissão que avalia se o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, teria direito a imunidade sobre o assalto ao Capitólio, em janeiro de 2021, mostraram-se céticos, durante uma audiência para a defesa apresentar os seus argumentos.

"Um Presidente poderia dar ordem para assassinar um rival político a um SEAL Team 6?" (unidade militar de elite), questionou a juíza Florence Y. Pan, do tribunal federal de recursos, em Washington, testando os limites da imunidade presidencial defendida pelos advogados de Trump.

O advogado do ex-Presidente, John Sauer, respondeu que apenas o Senado, através de um processo de destituição, e não os tribunais, poderia julgar as ações do Presidente, mesmo no caso de um assassínio político.