Juju, o gato sem articulações nos cotovelos que aprendeu a andar como um T-Rex

A deformidade óssea rara deste gato não impede de saltar livremente.

18:08

Tem apenas um ano de vida, mas já mostrou ser dono de muita determinação. Chama-se Juju e nasceu sem articulações nos cotovelos o que o impede de andar normalmente.Os seus membros do gato Juju estão permanentemente curvados e os ossos estão unidos onde deveriam estar as articulações dos cotovelos. Encontrou o seu lar numa casa de família juntamente com outros animais deficientes.

A dona de Juju, Karen Gorne, de 51 anos, adotou dois gatinhos irmãos, Juju e Jilly, em março depois de terem sido abandonados no Hospital Veterinário River-Oak, em Riverbank, Califórnia.



Apesar da deficiência, nada impede Juju de saltar livremente. O gato aprendeu a andar "como um T-Rex", segundo conta a sua dona.



Karen afirma que o animal salta e corre, mas que não pode estar no exterior pois não tem como se defender.