Julgamento de aliada de Alexei Navalny por "extremismo" suspenso na Rússia

Um tribunal na Sibéria, no centro da Rússia, começou esta segunda-feira a julgar Ksenia Fadeïeva, uma aliada do opositor do regime, Alexei Navalny, acusada de ter "criado uma organização extremista", mas a audiência foi rapidamente suspensa.

Uma porta-voz do tribunal, Larissa Markina, confirmou à agência de notícias France-Presse por telefone que "o tribunal Sovetsky em Tomsk começou a examinar o caso de Ksenia Fadeïeva", que é também acusada de "participar de uma organização que atenta contra os direitos dos cidadãos".

Logo após o início, a audiência, durante a qual o Ministério Público iria ler a acusação, foi suspensa, por um dia, para permitir que um novo advogado de Fadeïeva tomasse conhecimento do caso, que segundo a imprensa local envolve 90 volumes de documentos.