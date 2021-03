Julgamento de polícia acusado de homicídio de George Floyd começou com escolha do júri

O julgamento do polícia acusado do assassínio do afro-americano George Floyd começou hoje com a escolha dos jurados, nove meses após a tragédia que reabriu feridas raciais nos Estados Unidos.

O tribunal de Minneapolis, no norte do país, começou esta fase do julgamento com um dia de atraso devido às incertezas sobre a natureza das acusações contra o agente Derek Chauvin, que, em 25 de maio de 2020, permaneceu ajoelhado sobre o pescoço do negro por quase nove minutos.

O vídeo dessa cena, que se tornou viral, provocou uma onda de manifestações em todo o mundo contra o racismo e a violência policial.