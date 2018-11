Traficante mexicano "El Chapo" começa a ser julgado em Nova Iorque

Extraditado no ano passado para os Estados Unidos, julgamento de narcotraficante arranca esta segunda-feira

O julgamento do narcotraficante mexicano Joaquim "El Chapo" Guzman, extraditado no ano passado para os Estados Unidos, arranca esta segunda-feira em Nova Iorque, sob fortes medidas de segurança.

De acordo com as autoridades norte-americanas, "El Chapo" tornou-se o traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993. Se for condenado, Guzman arrisca a prisão perpétua.

"El Chapo", de 61 anos, está acusado de ter dirigido, entre 1989 e 2014, o poderoso cartel de Sinaloa, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os Estados Unidos.