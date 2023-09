Julgamento na Georgia rápido para Trump

O julgamento de Donald Trump pela tentativa de manipular o resultado das presidenciais na Georgia deverá durar cerca de quatro meses e ouvir uma centena e meia de testemunhas.A duração estimada do julgamento é mencionada num documento enviado ao Tribunal de Fulton County pelo procurador estadual Nathan Wade, o qual cauciona que este prazo não tem em conta o processo de seleção do Grande Júri, que normalmente demora vários meses.O julgamento de Trump na Georgia ainda não tem data marcada, mas pelo menos dois dos 18 coacusados vão começar a julgados já no final de outubro.Trump e os restantes réus neste caso são acusados de crime organizado e conspiração para manipular o resultado das eleições presidenciais na Georgia. Além deste processo, Trump está ainda acusado criminalmente noutros três casos, por tentar impedir a certificação da vitória de Biden e incentivar o assalto ao Capitólio, por desviar documentos classificados da Casa Branca e pelos pagamentos a duas ex-amantes.