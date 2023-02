Julia Faustyna acusa Martin Ney de ter abusado sexualmente dela enquanto criança

A jovem polaca que diz ser Maddie McCann contou em entrevista àque foi abusada sexualmente por dos suspeitos no rapto da menina inglesa. Julia Faustyna diz que além das parecenças físicas que partilha com a criança desaparecida em 2007 no Algarve, um dos suspeitos no rapto terá abusado sexualmente dela quando era criança.O abusador será Martin Ney, um alemão de 51 anos que chegou a ser investigado no caso de Maddie McCann e foi ouvido duas vezes pelas autoridades. Neste momento cumpre pena de prisão perpétua pelo rapto e homicídio de três crianças.