Julian Assange sofreu "tortura psicológica", diz ONU

Julian Assange, fundador da WikiLeaks, foi vítima de "tortura psicológica" através de uma alegada campanha de difamação organizada contra ele pelos meios de comunicação, juízes e políticos, disse o investigador de direitos humanos das Nações Unidas Nils Melzer, esta sexta-feira.Melzer visitou Assange no início do mês de maio numa prisão de alta segurança em Londres e mostrou-se preocupado com as acusações criminais contra Assange definidas pelos EUA. O especialista pediu ainda que o fundador da Wikileaks não seja extraditado para aquele país."O senhor Assange foi exposto, de forma deliberada, durante vários anos, a formas graves de tratamento e castigo cruéis, desumanos e degradantes e os efeitos deste tratamento só podem ser classificados como tortura psicológica", disse o membro da ONU e professor de direito, citado pela Reuters.Na passada quinta-feira Assange estava demasiado doente para aparecer numa audiência jurídica através de vídeo-conferência. Segundo o advogado do australiano, Assange está na ala médica de uma prisão londrina. Assange ia ser ouvido relativamente ao pedido de extradição para os EUA.Aquando da sua visita à prisão para visitar Assange, Melzer foi acompanhado por dois médicos especializados em examinar possíveis vítimas de tortura e o trio fez uma "análise médica exaustiva". "Era mais que óbvio que a saúde do senhor Assange tinha sido seriamente afetada pelo ambiente extremamente hostil e arbitrário a que foi exposto durante muitos anos", referiu o suiço, explicando que além do estado físico, Assange "mostrava todos os sintomas típicos da exposição a uma longa tortura psicológica, incluindo stress extremo, ansiedade crónica e traumas psicológicos".Os EUA querem a extradição de Assange que foi expulso da embaixada equatoriana em abril deste ano, depois de ter estado asilado durante sete anos.O australiano pediu asilo, tendo infringido as medidas de coação em 2012, ao ter-se refugiado na embaixada. Estava sujeito a apresentações regulares depois de ser acusado de agressão sexual na Suécia. A acusação foi mais tarde encerrada e voltou a abrir já em maio deste ano. Assange sempre negou as acusações de violação.Já nos EUA, o australiano de 47 enfrenta acusações de espionagem depois de ter divulgado milhares de documentos secretos dos EUA.

Os procuradores alegam que Assange pode ter cometido um ato de espionagem através da colaboração com agentes de inteligência para obter e distribuir informação secreta, com a defesa do acusado a justificar com o argumento de que é parte de seu trabalho jornalístico.

A procuradoria apresentou acusações contra Assange em abril por conspirar com a ex-soldado Chelsea Manning, que em 2010 forneceu ao portal WikiLeaks mais de 700 mil documentos secretos.

Assange enfrenta uma possível pena de cinco anos de prisão por esta primeira acusação.