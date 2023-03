Julia Wandelt encontra-se com médium norte-americana que previu que Maddie seria encontrada em 2023

Julia Wandelt, a jovem que acredita que pode ser Maddie Maccann, encontrou-se pela primeira vez com a detetive particular e médium norte-americana, que se tornou porta-voz do caso 'Maddie'.

Depois de assumir o caso através da assessoria da jovem Julia, Fia Johansson viajou agora para a Polónia para ajudar a jovem neste processo. Julia e Fia registaram o momento do encontro, através de imagens que a jovem publicou nas redes sociais. As duas abraçam-se aparentemente numa estação.

Este encontro surge depois da polícia da Polónia ter vindo descartar a possibilidade de Julia ser Maddie. As autoridades garantiram, ainda assim, que a investigação prossegue.