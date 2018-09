Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juncker despede-se com discurso forte

O presidente da Comissão Europeia defendeu uma UE mais forte e unida contra a imigração ilegal e contra a ameaça dos populismos.

Por Francisco J. Gonçalves

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, proferiu esta quarta-feira aquilo que se pode considerar o seu testamento político.



No derradeiro discurso do Estado da União antes de deixar o cargo, em 2019, defendeu um acordo abrangente com o Reino Unido para o Brexit, anunciou o reforço do combate à imigração ilegal e condenou os extremismos no coração da Europa, em alusão aos polémicos governos da Polónia, da Itália e da Hungria.



Defendeu ainda uma UE militarmente mais forte e ativa numa altura em que os EUA de Trump se afastam de alianças e compromissos internacionais. "Não vamos militarizar a UE. O que queremos é ser mais autónomos para estar à altura das nossas responsabilidades globais", disse Juncker.



No caso do Brexit, mostrou-se compreensivo e defendeu uma aliança privilegiada com o Reino Unido, mas frisando que "continuar no mercado único" está fora de questão. No combate à imigração ilegal, anunciou mais dez mil guardas costeiros até 2020, reforço gigante face aos atuais 1600 efetivos.



Mas o tema quente foi o do populismo, já que ontem o Parlamento Europeu aprovou, por 448 votos contra 197, sanções à Hungria por causa das medidas antidemocráticas do PM Viktor Orbán.



"Temos de rejeitar o nacionalismo que projeta ódio e destrói tudo à sua passagem", afirmou Juncker.