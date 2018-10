Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juncker justifica cortes na política de coesão com inclusão de novas estratégias

Presidente da Comissão Europeia sublinhou que a Europa enfrenta uma escolha entre não incluir novas estratégias ou apostar apenas nas "políticas antigas".

Por Lusa | 19:55

O presidente da Comissão Europeia justificou esta segunda-feira os cortes na política de coesão pós-2020 com a inclusão de novas estratégias, instando Parlamento e Conselho Europeu a aprovar a nova política antes das europeias, em maio de 2019.



Reconhecendo as críticas aos cortes previstos na proposta da Comissão Europeia (CE) para a política de coesão para 2021-2027, Jean-Claude Juncker sublinhou esta segunda-feira, em Bruxelas, que a Europa enfrenta uma escolha entre não incluir novas estratégias ou apostar apenas nas "políticas antigas".



"Temos novas prioridades que temos que incluir", disse o presidente da CE, durante a sessão de abertura da Semana das Regiões e Cidades 2018, apontando para áreas como a migração, a defesa, o reforço na investigação e inovação ou um maior investimento para os jovens europeus, nomeadamente através do programa de mobilidade Erasmus.



Para Jean-Claude Juncker, "ou ficamos com o que temos ou incluímos as novas políticas para o futuro", considerando que não seria comportável do ponto de vista financeiro incluir as novas estratégias e não reformular as estratégias antigas.



"Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo", justificou.



Tal como a comissária europeia para a Política Regional, Corina Cretu, tinha instado de manhã, o presidente da CE voltou a frisar a necessidade de o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu garantirem um acordo na política de coesão pós-2020 antes das europeias de 2019.



"Isto não é apenas um exercício contabilístico. É o futuro em números. Estamos a falar do futuro", vincou, realçando que, mesmo com os cortes previstos na proposta da Comissão Europeia, a política de coesão continua a assumir "um papel de liderança".



Para o presidente da Comissão Europeia, "sem coesão e sem cooperação, nada será possível na Europa".



Durante o discurso, Juncker sublinhou ainda que a Europa não ouve suficientemente "os cidadãos e eles" não ouvem a Europa "o suficiente".



"Temos que encetar um diálogo permanente", referiu, aludindo à necessidade de se combater o euroceticismo.



Nesse sentido, considera que as instituições europeias têm de estar mais presentes no terreno, seja com uma melhor ligação aos agentes locais, seja tornando o trabalho da União Europeia mais visível.



"Há muitas coisas nas nossas regiões e países que não seriam possíveis se a União Europeia não tivesse dado uma mão positiva e ativa no desenvolvimento de projetos", salientou.



A Comissão Europeia propôs cortes nas verbas para a Política de Coesão, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027.



Portugal deverá receber 23,8 mil milhões em fundos de coesão do próximo quadro comunitário de apoio (entre 2021 e 2017). Será o quinto país que irá receber mais fundos de coesão, mas na comparação com o atual quadro comunitário trata-se de um corte de 7%.