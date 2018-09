Juncker propõe uma nova "Aliança África-Europa"

Para o presidente da Comissão Europeia é altura de desenvolver uma parceria entre iguais.

Por Lusa | 13:32

O presidente da Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira no seu discurso sobre o Estado da União, em Estrasburgo, uma proposta para uma nova "Aliança África-Europa", que "aumente substancialmente" o investimento no continente africano e fomente emprego e trocas comerciais.

"África não necessita de caridade, precisa de uma verdadeira parceria equilibrada, e nós, europeus, também precisamos dessa parceria. Ao preparar este discurso, falei com os meus amigos africanos, designadamente com o presidente da União Africana, Paul Kagame, e concordamos que os nossos compromissos devem ser recíprocos. Nós queremos construir uma nova parceria com África", declarou Jean-Claude Juncker, perante o Parlamento Europeu.

Segundo o presidente da Comissão, a relação da Europa com África não pode ser encarada numa perspetiva apenas de ajuda ao desenvolvimento, pois "uma tal abordagem seria insuficiente e até humilhante para África", pelo que é altura de desenvolver uma parceria entre iguais.