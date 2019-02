Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junqueras denuncia julgamento político

Ex-vice-presidente catalão nega qualquer delito e recusa responder à acusação.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:18

O ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras abriu esta quinta-feira as declarações no julgamento dos 12 separatistas acusados de rebelião e má utilização de fundos públicos e fez do depoimento uma declaração política.



"Sou acusado pelas minhas ideias e não pelos meus atos", disse, na abertura da declaração, durante a qual recusou dar explicações. "Isto é um julgamento político e não responderei às perguntas das acusações".



Resposta deu apenas ao seu advogado, por considerar que não cometeu qualquer delito. "Votar num referendo não é delito. Trabalhar pela independência da Catalunha de forma pacífica não é delito", afirmou, negando culpas na violência do referendo ilegal de 1 de outubro de 2017.



"Sempre rejeitámos a violência", sublinhou, acusando a polícia espanhola pelo "ambiente de crispação" e pelo recurso "a violência desnecessária". Junqueras negou também o uso de fundos públicos, pois "os recursos [do governo catalão] eram controlados semanalmente" pelo Fisco.



Para finalizar, pediu a Espanha uma solução para a questão separatista, pois, como sublinhou, o direito à autodeterminação está consagrado em tratados internacionais.