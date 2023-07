Junta Eleitoral recusa pedido do PSOE para recontagem de votos em Madrid

Os socialistas espanhóis consideram que a diferença entre o PSOE e os conservadores do PP é muito curta e que requer mais garantias, acreditando que ainda podiam recuperar o último mandato no referido círculo. Em causa está o facto de o PP ter conquistado mais um deputado com os votos dos emigrantes na capital espanhola.









O PSOE anunciou que vai reclamar à Junta Eleitoral Central desta decisão da Junta Eleitoral Provincial de Madrid.



A coligação de esquerda Sumar alcançou 31 deputados e pode ajudar os socialistas do PSOE, que ainda assim precisam do apoio de outros partidos para chegar à maioria, pois ficaram-se pelos 122 eleitos.

A Junta Eleitoral rejeitou o pedido do PSOE para voltar a contar os votos considerados nulos em Madrid."Não há razão sobre possíveis irregularidades no voto nulo que exijam que desta Junta Eleitoral a revisão extraordinária que se nos pede", declarou a Junta Eleitoral Provincial de Madrid, este domingo, citada pelo jornal El Español.