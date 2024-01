Junta militar de Myanmar amnistia 9.700 prisioneiros, incluindo 114 estrangeiros

A junta militar no poder em Myanmar (antiga Birmânia) anunciou esta quinta-feira uma amnistia para 9.766 prisioneiros, incluindo 114 estrangeiros, em várias prisões do país por ocasião do Dia da Independência.

As autoridades anunciaram a medida, comum nas principais festividades de Myanmar, num decreto no qual especificaram que os estrangeiros serão deportados, informou a agência de notícias independente birmanesa Khit Thit.

Não se sabe ainda se a medida beneficia algum dos mais de 19 mil presos políticos do país, entre os quais Aung San Suu Kyi, de 78 anos, detida em 01 de fevereiro de 2021, quando os militares tomaram o poder.