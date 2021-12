Junta militar de Myanmar nega massacre de civis

A junta militar de Myanmar negou esta segunda-feira notícias de um massacre de civis, no qual pelo menos 35 pessoas foram mortas, de acordo com várias fontes, alegadamente perpetrado pelo exército no leste do país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da antiga Birmânia afirmou, em comunicado, que aquelas notícias tinham origem em "elementos antigovernamentais, terroristas e grupos rebeldes" e não foram verificadas, de acordo com a imprensa oficial.

A resposta da junta militar, que tomou o poder em 01 de fevereiro, seguiu-se a condenações de embaixadas, incluindo dos Estados Unidos, e de organizações internacionais, como a ONU.