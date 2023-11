Junta militar de Myanmar teme fragmentação do País com ofensiva rebelde a norte

A junta militar de Myanmar (antiga Birmânia) admitiu o risco de fragmentação do país devido a uma ofensiva lançada por uma aliança rebelde junto à fronteira com a China, noticiou esta quinta-feira a imprensa local.

O Presidente birmanês, Myint Swe, sublinhou a importância do ataque rebelde, numa reunião do conselho de segurança, em que participou o líder da junta militar, general Min Aung Hlaing, entre outros responsáveis ligados ao regime militar, no poder desde o golpe de Estado de 2021,

"Se o Governo não gerir eficazmente os incidentes na região fronteiriça, o país será dividido em várias partes", declarou Myint Swe na reunião de quarta-feira, noticiou o jornal pró-governamental The Global New Light of Myanmar.