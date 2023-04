Junta militar do Myanmar mata mais de 50 pessoas em ataque aéreo. Civis e crianças entre as vítimas

A junta militar que está no poder no Myanmar matou entre 50 a 100 pessoas, incluindo civis e crianças, num ataque aéreo, na zona de Sagaing, esta terça-feira.Os militares disseram, segundo a Reuters, que o alvo do ataque era um evento organizado pelas forças da oposição ao regime e que se morreram civis é porque estavam a ser obrigados a ajudar "terrroristas".O Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou fortemente esta ação e apelou a que os responsáveis sejam responsabilizados.O país vive um clima de instabilidade desde o golpe de Estado de 2021. Exércitos de minorias étnicas e combatentes da resistência têm desafiado o domínio dos militares, que vão respondendo com ataques aéreos e armas pesadas, inclusive em áreas civis.