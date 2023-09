Junta militar do Níger acusa França de preparar uma "agressão"

A junta militar no poder em Niamey acusou no sábado à noite a França de "mobilizar as suas forças" em vários países da África Ocidental com vista a uma "agressão" contra o Níger.

"A França continua a mobilizar as suas forças em vários países da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] como parte dos preparativos para uma agressão contra o Níger", disse um membro da junta.

Num comunicado lido na televisão nacional do Níger, o major coronel Amadou Abdramane acusou "a Costa do Marfim, Senegal e Benim" de estarem a colaborar com França.