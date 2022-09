"Juntos vamos superar a tempestade": Liz Truss discursa pela primeira vez como primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss fez, na tarde desta terça-feira, o primeiro discurso como primiera-ministra do Reino Unido e disse que vai abordar três prioridades para responder de forma direta à situação do país.As prioridades anunciadas pela primeira-minista passam pela redução dos impostos, pela ajuda aos cidadãos com as contas e fornecimento da energia e a abordagem ao Serviço Nacional de Saúde."Como primeira-ministra, vou começar a trabalhar em três prioridades iniciais: em primeiro lugar, farei com que o Reino Unido volte a ser uma nação inspiracional, através de um plano para fazer crescer a economia e que passa pelos cortes nos impostos", anunciou Truss, explicando que vai reduzir os impostos "para recompensar o trabalho árduo e impulsionar o crescimento e o investimento dos negócios".A primeira-ministra garantiu ainda que vai trabalhar para "que as pessoas não sejam confrontadas com contas de energia inacessíveis" e referiu que vai certificar-se "de que estamos a construir hospitais, escolas e estradas"."Em segundo lugar, vamos abordar a crise energética causada pela guerra de Putin. Vou tomar medidas esta semana para lidar com as contas e para assegurar o futuro fornecimento de energia"."Em terceiro lugar, vou assegurar que as pessoas possam ter consultas médicas e todos serviços do SNS de que necessitem. Colocaremos o nosso serviço de saúde numa base sólida. Ao fornecer serviços sobre a economia, sobre a energia e sobre o SNS, colocaremos a nossa nação no caminho do sucesso a longo prazo".Liz Truss foi esta terça-feira indigitada primeira-ministra do Reino Unido depois de se encontrar com a Rainha Isabel II, que lhe pediu para formar um novo governo após aceitar a demissão de Boris Johnson.

Numa fotografia tornada pública, a Rainha, apoiada numa bengala, cumprimentou Truss, que se tornou a 15.ª chefe de governo em 70 anos de reinado da monarca de 96 anos.

Boris Johnson saiu do Castelo de Balmoral na Escócia minutos antes, cerca das 12h00, onde chegou esta manhã com a esposa, Carrie, para ser recebido pela rainha.