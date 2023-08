As fotos, os nomes e as moradas de jurados do Grande Júri que acusou o ex-Presidente Trump de crimes eleitorais na Georgia estão a ser divulgados em sites de extrema-direita, acompanhados de ameaças de morte.Um dos locais onde essas revelações e ameaças estão a surgir é a rede social Truth Social, criada por Trump quando foi banido do Twitter. Um utilizador escreveu uma inequívoca ameaça de morte: "Posso garantir que cada um deles tem um GRANDE D [de ‘death’, morte] junto do nome."