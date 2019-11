Jurista sul-africano critica Moçambique por ignorar maior burla internacional pós-colonial

O jurista sul-africano André Thomashausen afirma que o recurso de Moçambique contra a sentença sobre a extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang mostra a recusa do país em julgar a maior burla internacional feita na África pós-colonial.

"Demonstra simplesmente que Moçambique continua a recusar a aceitar corresponsabilidade na realização de uma das maiores e mais escandalosas burlas internacionais na África pós-colonial. Recusou e continua a recusar a sua colaboração com o FMI na descoberta e identificação do destino de milhões de euros desviados e furtados. Desinteressa-se em recuperar os fundos desviados", disse à Lusa o professor emérito de Direito Internacional e Comparado da Universidade da África do Sul (UNISA).

"Nesta teia conspirativa, há dois protagonistas-chave: o ex-ministro das Finanças Manuel Chang, que instruiu a banca a remeter o empréstimo para uma conta de uma empresa privada em Abu Dhabi em vez de transferir para a conta do Banco Nacional de Moçambique, e o atual Presidente da República Filipe Nyusi, na altura Ministro da Defesa e tutela das empresas controladas em 100% pelo seu Ministério que, por sua instrução escrita e já pública, serviram de bode expiratório para fazer a dívida logo desviada", salientou.