Justiça alemã pede extradição de Puigdemont

Decisão deverá ser tomada pelo Tribunal Regional Superior.

11:52

A justiça alemã pediu esta terça-feira ao tribunal de Schleswig-Holstein a extradição do ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, para Espanha. O novo pedido surge na sequência dos mais recentes acontecimentos na Catalunha, onde o governo central de Mariano Rajoy voltou a aplicar o Artigo 155 para bloquear o governo independentista de Joaquim Torra.



A decisão deverá ser tomada pelo Tribunal Regional Superior que entretanto decidiu manter Puigdemont em liberdade, negando o pedido anterior feito pelo procurador-geral, por considerar inexistente o perigo de fuga.



Carles Puigdemont, que se encontra na Alemanha desde 25 de Março, é acusado pelas autoridades espanholas dos crimes de rebelião e perturbação da ordem pública, devido ao seu envolvimento no processo independentista na Catalunha.