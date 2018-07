Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça angolana já recebeu processo de Manuel Vicente

Em causa estão acusações de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos a Manuel Vicente.

Por Wilson Ledo e Beatriz Ferreira | 13:04

O processo em papel do caso que envolve Manuel Vicente chegou "nos últimos dias" a Angola. A confirmação foi dada esta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto.



"Angola acabou de receber, há poucos dias, o processo enviado pelo Tribunal da Relação. Foi agora entregue às autoridades judiciais angolanas, que vão dar o tratamento necessário", afirmou.



Em causa estão as acusações de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos ao antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente. O caso afetou as relações diplomáticas entre os dois países e chegou a ser, várias vezes, referido como "o irritante".



"Desaparecido o irritante, vamos retomar uma relação que já é excelente", rematou Manuel Augusto em Lisboa, para preparar a visita de António Costa a Angola. O primeiro-ministro deverá deslocar-se a Luanda ainda este verão. A data fica a depender também da disponibilidade do presidente angolano, João Lourenço.



Angola deseja agora "alargar e reforçar a relação" a nível económico com Portugal, desenvolvendo outros setores, como o turismo. Por isso, é esperada uma visita demorada do primeiro-ministro português. "Estão criadas as condições para que tenha êxito e impacto", rematou o representante angolano.



Ao longo desta segunda-feira, Manuel Augusto teve três reuniões em Lisboa: com António Costa, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Já ao final da tarde, Costa reagiu ao encontro através da rede social Twitter, para dar conta do "momento auspicioso" que se sente no relacionamento entre os dois países. "A minha visita a Angola renovará o dinamismo dos laços que unem Portugal e Angola", rematou.