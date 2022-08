Justiça anula condenação de quatro suspeitos de atear incêndio que matou 242 jovens em discoteca

O Tribunal de Justiça do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no sul do país, anulou o julgamento que tinha imposto pesadas penas de prisão aos quatro acusados pelo incêndio que em 27 de janeiro de 2013 matou 242 jovens na discoteca Kiss, em Santa Maria, interior daquele estado, e deixou outros 636 feridos, muitos deles com sequelas até hoje. Com a decisão, tomada esta quarta-feira por 2 votos a favor e 1 contra na câmara de desembargadores que analisou o recurso da defesa, os quatro arguidos que estavam presos sairam da cadeia na manhã desta quinta.

A tragédia, uma das maiores da história do Brasil, comoveu na altura o país e correu mundo através das chocantes imagens divulgadas pelas televisões, tanto do local do sinistro quanto do velório coletivo, realizado num ginásio. Também provocou muita indignação o facto de todas as autoridades inicialmente apontadas na investigação como tendo algum grau de responsabilidade nas mortes, como o autarca de então, os comandantes dos bombeiros e da polícia, entre outras que permitiam o funcionamento da Kiss mesmo sem condições, terem sido ilibados. Na fatídica madrugada, mais de mil jovens participavam numa festa universitária na discoteca Kiss, que tinha capacidade para somente 600 pessoas, e quando o fogo começou muitos deles não conseguiram deixar o local por as saídas de emergência estarem fechadas e devido à acção de seguranças, que impediam o acesso à única porta aberta para que os frequentadores não saissem sem primeiro pagar o que tinham consumido. O fogo começou quando o vocalista da banda "Gurizada Fandangueira", muito famosa no sul do Brasil, Marcelo de Jesus, acendeu uma tocha no palco e ateou fogo a um forro feito de material totalmente inadequado, tóxico e inflamável, que os donos da Kiss tinham colocado no teto para abafar o ruído e que era bem mais barato do que o indicado para um local daqueles.

Depois de uma longa e tumultuada investigação, em que familiares de jovens mortos foram processados pelo Ministério Público por insinuarem ter havido proteção indevida as autoridades para as deixar fora do processo, a justiça condenou apenas quatro dos mais de 27 arguidos iniciais. Os dois sócios da Kiss, Alessandro Calegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, e dois membros da banda, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor Luciano Bonilha Leão, foram condenados a penas de quase 20 anos de prisão, cada um em dezembro de 2021, desde quando estavam presos, mas foram libertados esta quinta-feira.



Os advogados deles, que desde o dia da tragédia têm usado todos os recursos e falhas das leis para ilibar os seus clientes e libertá-los de cada vez que algum juiz decreta as prisões, alegaram desta feita que quatro dos sete jurados que participaram no julgamento foram escolhidos fora do prazo legal, o que motivou a anulação do julgamento, que durou 10 dias. Familiares de vítimas ouvidas pela imprensa brasileira após a libertação dos quatro arguidos disseram-se dececionados e sentir-se enganados pela justiça.