Justiça brasileira absolve os irmãos Efromovich, sócios da Avianca

Um juiz federal em Brasília absolveu na quinta-feira os irmãos Germán e José Efromovich, sócios do grupo Avianca, dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, informaram fontes judiciais.

Os executivos foram acusados pelo Ministério Público, em setembro de 2020, de pagarem subornos milionários para obter contratos na empresa Transpetro, subsidiária da petrolífera estatal Petrobras.

Contudo, de acordo com a sentença do juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, para onde foi transferido o processo, as acusações do Ministério Público não apresentavam provas dos crimes, pelo que a denúncia não tem "justa causa".