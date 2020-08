Justiça brasileira determina regresso à prisão de ex-assessor de filho de Bolsonaro

A Justiça brasileira revogou, na quinta-feira, a prisão domiciliária do ex-assessor do filho de Bolsonaro Fabrício Queiroz, investigado por corrupção, e determinou o regresso à cadeia, noticiou a imprensa local.

A decisão, do juiz do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Félix Fischer, abrange também a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que esteve foragida e deverá agora ser presa, avançou o jornal O Globo.

No início de julho, o juiz-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio Noronha, autorizou que Fabrício Queiroz, investigado por corrupção, juntamente com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cumprisse prisão domiciliar.