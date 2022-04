A justiça britânica aprovou esta quarta-feira a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos da América, onde deverá ser julgado por crimes de espionagem.O tribunal emitiu uma ordem formal de extradição e a decisão final ficará a cargo do governo do Reino Unido.O fundador do WikiLeaks é procurado nos Estados Unidos depois da publicação de milhares de arquivos confidenciais em 2010.Assange está desde 2019 numa prisão de alta segurança em Londres.