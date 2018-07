Justiça chilena condena militares pela morte de Victor Jara

Antigos soldados condenados a 18 anos de prisão pelo assassinato do cantor, ao fim de 45 anos.

O estado chileno condenou os antigos militares responsáveis pela morte de Vitor Jara. Foi ditada uma pena de 18 anos aos oito responsáveis pelo assassínio do cantor executado depois do golpe militar que deu origem á ditadura de Pinochet, em 1973.

O cantor, diretor de teatro, professor universitário e simpatizante do Governo de Allende, Vitor Jara, foi morto e sequestrado em 1973 pelos soldados que ajudaram Augusto Pinochet a subir ao poder. De acordo com a decisão tomada pelo juiz, quase 45 anos depois, os ex-militares cumprirão 15 anos de cadeia por homicídio e os restantes 3 por sequestro das vítimas. Outro dos soldados foi condenado a uma pena maior por encobrir os crimes de assassinato e sequestro. O estado chileno terá de pagar uma indemnização, perto de 2 milhões de euros, às famílias das vítimas do golpe militar da década de 70.

O executivo ficou retido quando, durante o golpe militar, os soldados invadiram a Universidade Técnica do Estado, onde Victor Jara era professor e diretor na altura. Dias depois as vítimas foram transferidas para o Estádio Nacional, recinto desportivo utilizado para retenção de muitos cidadãos e militantes, no entanto Jara, agredido verbal e fisicamente, permaneceu no centro de detenção Estado Chile, onde foi executado, com 23 tiros, de acordo com o El País.

Até á data, a morte de Jara continuava a ser mais um dos mistérios da ditadura de Augusto Pinochet, até chegar a condenação, tão aguardada pelos comunistas do legado do cantor.