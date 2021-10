A Justiça espanhola prepara-se para deixar cair as três investigações que tem em aberto contra o rei emérito Juan Carlos, abrindo desta forma caminho a um possível regresso a Espanha do ex-monarca após mais de um ano de exílio autoimposto.









De acordo com a imprensa espanhola, a Procuradoria Anticorrupção e a Procuradoria do Supremo Tribunal chegaram à conclusão de que será muito difícil acusar Juan Carlos de qualquer crime nos três processos, que investigam possíveis delitos fiscais relacionados com negócios internacionais, a existência de fundos em paraísos fiscais e a alegada receção de comissões ilegais pelo papel de Juan Carlos como intermediário na concessão do contrato para a construção, por uma empresa espanhola, do comboio de alta velocidade para Meca, na Arábia Saudita.

Os investigadores terão chegado à conclusão de que, por um lado, parte dos crimes ou já prescreveram, ou foram cometidos antes de o ex-monarca perder a imunidade judicial em 2014, ou então deixaram de existir na sequência da regularização fiscal feita pelo monarca emérito no início do ano, quando pagou mais de 4 milhões de euros em dívida ao Fisco. A decisão de arquivar as investigações deverá ser anunciada na próxima semana, abrindo assim a porta ao regresso do ex-monarca, que está exilado em Abu Dhabi desde agosto do ano passado, precisamente a altura em que a malha da Justiça começou a apertar.