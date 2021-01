Justiça dos EUA acredita que ataque ao Capitólio tinha como objetivo a morte de congressistas

A justiça dos EUA acredita que apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, tiveram como objetivo "capturar e assassinar funcionários eleitos" durante o ataque ao Capitólio, na semana passada, de acordo com documentos judiciais esta sexta-feira divulgados.

Num caso apresentado pelo Departamento de Justiça em tribunal, pedindo a continuação da detenção de Jacob Chansley -- um dos manifestantes pró-Trump detidos após ter participado na invasão ao Capitólio, na passada semana, onde morreram cinco pessoas -- os procuradores dizem haver uma intenção deliberada de atingir congressistas.

"Há fortes evidências, incluindo as palavras e ações de Chansley no Capitólio, de que a intenção dos manifestantes no Capitólio era capturar e assassinar funcionários eleitos dos Estados Unidos", escreveram os procuradores, referindo-se ao ataque de 06 de janeiro.