Justiça dos EUA mantém suspensão da vacinação obrigatória da Covid-19 em grandes empresas

Um tribunal federal norte-americano confirmou na sexta-feira a suspensão da vacinação obrigatória contra a Covid-19 para funcionários de empresas com mais de 100 trabalhadores, suscitando dúvidas sobre a constitucionalidade da medida decretada por Biden.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), os três juízes do tribunal de recurso de Nova Orleães consideraram que a exigência "excede em muito" a autoridade da administração, afirmando que ameaça "interferir substancialmente com a liberdade dos beneficiários relutantes (...), que devem escolher entre o emprego e a vacina".

A decisão surge depois de uma decisão semelhante, na semana passada.