Justiça dos EUA ordena restauração integral da proteção aos jovens migrantes ilegais

Um juiz ordenou na sexta-feira ao governo de Donald Trump que restaure na totalidade o programa, que quis suspender, que protege da deportação centenas de milhares de jovens imigrantes, designado DACA, na sigla em inglês.

A ordem do juiz federal Nicholas Garaufis, do tribunal do distrito Este de Nova Iorque, obriga o Departamento da Segurança Interna (DHS, na sigla em Inglês) a reabrir o programa para novos pedidos, possibilidade que o governo de Trump eliminou, quando fracassou a sua tentativa de anular o programa criado pelo presidente Barack Obama, em 2012.

Na sua decisão sobre o caso "Batalla Vidal v. Wolf", o tribunal determinou ainda que o DACA deve voltar a ser o que era antes da tentativa do governo Trump cancelar o apoio migratório em setembro de 2017, a partir de quando o programa deixou de receber pedidos, segundo uma das advogadas defensoras dos menores, Karen Tumliun, do National Immigration Law Center.