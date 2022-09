Justiça Eleitoral brasileira faz buscas em casa de Sergio Moro

A Justiça Eleitoral do estado brasileiro do Paraná executou este sábado um mandato de busca e apreensão de material de campanha irregular na casa do antigo ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, agora candidato ao Senado.

A iniciativa foi lançada a pedido da Federação do Brasil da Esperança, liderada pelo Partido dos Trabalhadores do candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná encontrou material impresso que viola a legislação eleitoral e assinala que Moro e outro candidato, Paulo Martins, cuja casa foi também alvo de buscas, publicaram propaganda irregular nas redes sociais para incluir o nome do candidato ao Senado num tamanho de letra desproporcionado em relação aos nomes dos suplentes.