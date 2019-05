Justiça francesa obriga a retomar cuidados a paciente em estado vegetativo

O Tribunal de Recurso de Paris ordenou esta segunda-feira a reposição dos tratamentos para manter vivo Laurent Vicent, um tetraplégico em estado vegetativo, até que um comité da ONU se pronuncie sobre a questão.A interrupção dos cuidados tinha começado ainda esta segunda-feira no Hospital Universitário de Reims, no Norte de França, segundo informou o advogado dos pais do paciente, mas a decisão do Tribunal de Recurso de Paris travou de imediato a interrupção dos cuidados.