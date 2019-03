Justiça investiga rutura de duas barragens no norte do Brasil

Objetivo do Ministério Público é determinar as responsabilidades e avaliar os danos ambientais causados pelo incidente.

O Ministério Público de Rondônia abriu uma investigação para determinar a responsabilidade sobre a rutura de duas barragens na sexta-feira no distrito de Oriente Novo, em Machadinho do Oeste, noticiou hoje a imprensa brasileira.

O portal de notícias brasileiro G1 referiu que o objetivo do Ministério Público é determinar as responsabilidades e avaliar os danos ambientais causados pelo incidente na área da mineradora MetalMig, que deixou cerca de 100 famílias isoladas.

As ruturas nas barragens terão ocorrido após as fortes chuvas que atingiram esta região do estado de Rondônia, que fica no norte do Brasil, na quinta-feira. Não há registo de vítimas.