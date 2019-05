Justiça moçambicana admite que combate à corrupção é prejudicado pela falta de meios

A procuradora-chefe da Cidade de Maputo disse esta terça-feira que a incapacidade da justiça moçambicana de recuperar ativos resultantes de corrupção prejudica o combate contra os crimes financeiros e a confiança da sociedade."Os instrumentos legais em vigor não respondem inteiramente a um dos objetivos essenciais do combate à corrupção, que é a efetiva recuperação e gestão dos bens que foram criminosamente subtraídos do Estado", afirmou Amélia Machava Munguambe, falando durante a XII Sessão Ordinária do Conselho Coordenador do Ministério Público de Moçambique.De acordo com Amélia Machava Munguambe, a ausência de uma lei que permita a recuperação de património adquirido com o dinheiro de corrupção permite aos autores destas práticas que continuem a desfrutar de ativos de origem criminosa à vista da sociedade."Tal ineficiência, para além de não permitir o retorno total dos bens, leva a que os criminosos continuem a desfrutar, nalguns casos de forma pública e notória, dos proventos do crime, o que abala a crença da sociedade na eficácia do Ministério Público como protetor do bem comum", declarou Amélia Machava Munguambe.A magistrada enfatizou que os recursos desviados do erário público privam os cidadãos de direitos fundamentais como a saúde, educação, água, eletricidade e acesso à justiça.Por seu turno, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, assinalou que o combate à corrupção constitui um grande desafio para o Ministério Público e que exige a mobilização de toda a sociedade moçambicana."Impõe-se o envolvimento de todos os segmentos da sociedade na promoção dos valores de integridade, não só a nível da gestão da coisa pública, em particular, mas também da sociedade, em geral", defendeu Beatriz Buchili.A população e os operadores do sistema de administração de justiça devem mostrar com atos concretos a sua repugnância em relação à corrupção, para que a sociedade moçambicana deixe de ser conotada com esta prática negativa, acrescentou.Beatriz Buchili frisou que as instituições de administração de justiça devem reforçar o empenho na defesa dos direitos humanos, combate os abusos dos agentes do Estado."Não podemos considerar normal a privação da liberdade de cidadãos, em situações que não se justifica, se não estaremos nos, fiscais da legalidade, a contribuir para a violação desta violação deste direito fundamental do cidadão", destacou Buchili.