Justiça ordena entrega de declarações de impostos de Trump ao Congresso dos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) ordenou ao Tesouro a entrega ao Congresso das declarações de impostos de Donald Trump, para encerrar uma longa batalha jurídica sobre os registos financeiros do ex-Presidente.

Num memorando divulgado na sexta-feira, o Gabinete de Conselheiros Jurídicos de Justiça adiantou que o presidente do comité da Câmara dos Representantes "invocou razões suficientes para solicitar as declarações de impostos do ex-Presidente" e que, segundo a lei federal, "o Tesouro deve fornecer os documentos ao Comité".

A missiva de 39 páginas é assinada por Dawn Johnsen, empossada pela Administração Biden como procuradora-geral adjunta interina.