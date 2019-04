Justiça peruana ordena prisão preventiva do ex-Presidente do Peru Pablo Kuczynski

Kuczunski é investigado por lavagem de dinheiro com agravante de pertencer a uma organização criminosa.

Por Lusa | 03:13

A Justiça peruana ordenou na sexta-feira a prisão preventiva do antigo Presidente do Peru Pablo Kuczynski, por 36 meses, no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro ligada à construtora brasileira Odebrecht.

Um tribunal especializado em ofensas de corrupção ordenou "36 meses de prisão preventiva para o ex-Presidente (...) investigado por lavagem de dinheiro com agravante de pertencer a uma organização criminosa", segundo a imprensa local.

Kuczynski, de 80 anos, encontra-se atualmente internado numa clínica de Lima depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca.