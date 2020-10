Justiça recua e devolve 738 mil euros a Lula da Silva

“A justificativa para se manter o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Lula baseava-se na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indícios nesse sentido, pelo que o bloqueio total desses valores não mais se sustenta”, escreveu a magistrada.



Cinco anos depois de os procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro acusarem, com pompa e circunstância, o ex-presidente Lula da Silva de, alegadamente, ter forjado palestras para receber subornos de construtoras, a Justiça brasileira voltou atrás. Numa decisão surpreendente, a juíza Gabriela Hardt, que substituiu Moro na Lava Jato, ilibou Lula desses crimes.“A justificativa para se manter o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Lula baseava-se na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indícios nesse sentido, pelo que o bloqueio total desses valores não mais se sustenta”, escreveu a magistrada.

De acordo com a nova decisão judicial, Lula deu palestras depois de deixar a presidência do Brasil, quer no país quer no exterior, a convite da Construtora Odebrecht, e o dinheiro pago nesses eventos foi lícito, mandando devolver ao antigo governante 738 mil euros que tinham sido confiscados por suspeita de terem origem em corrupção.





A autoridade a que aludiu a juíza é a Polícia Federal, que, após cinco anos de investigações, concluiu, em relatório enviado à magistrada, não ter encontrado qualquer indício de crime na contratação de Lula para dar palestras e que estas realmente ocorreram.





O ex-coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, que se demitiu há poucas semanas, e Sérgio Moro, que deixou o comando da operação para assumir a pasta da Justiça no governo de Bolsonaro, cargo que abandonou em abril, pressionado pelo presidente, sempre acusaram Lula de ter inventado as palestras para receber luvas da Odebrecht e de outras empresas, por favores que supostamente lhes prestou, tanto antes como depois de ter sido chefe de Estado.

Lula da Silva já foi condenado em dois processos, em cada um a 12 anos de cadeia, e ficou preso de abril de 2018 a novembro de 2019, altura em que foi posto em liberdade, por decisão do Supremo Tribunal, até que esgote todos os recursos contra a primeira sentença.





Impedido de disputar as presidenciais de 2018, que liderava, por ter sido condenado e preso, Lula da Silva ainda não perdeu a esperança de conseguir anular as suas condenações e poder candidatar-se em 2022, disputando o cargo com Bolsonaro.