Justin Bieber aparece com metade do rosto paralisado e revela síndrome de Ramsay Hunt

Com o rosto do lado direito totalmente paralisado, Justin descreve aos fãs o que acontece: "Como vocês podem ver, este olho [do lado direito] não está a piscar, não consigo sorrir deste lado do meu rosto e este lado do nariz não se move. É uma paralisia total deste lado".

Após vastas críticas ao cancelamento da 'tour' esta semana, o cantor pediu ainda desculpa aos fãs."Para aqueles que estão frustados com o cancelamento dos meus próximos concertos, eu só obviamente não estou fisicamente capaz de fazê-los", denotou Justin, alertando que a doença "é bem séria".



Justin Bieber também sofre da doença de Lyme, que pode causar febre, mal-estar, falta de disposição, dores nas articulações e lesões na pele. Inicialmente a suspeita era de que o cancelamento dos concertos estaria associado à doença.

O cantor canadiano concluiu o vídeo revelando aos seguidores que vai tentar descansar nos próximos dias para voltar aos palcos assim que possível. "Eu queria que este não fosse o caso, mas está na hora de cuidar do meu corpo e eu preciso de descansar. Espero que vocês entendam", salientou.