Kamala Harris chega à Guatemala para primeira digressão internacional

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, chegou domingo à Cidade da Guatemala para iniciar a sua primeira viagem de trabalho ao estrangeiro, com o objetivo de iniciar um diálogo sobre a imigração e a luta contra a corrupção.

O voo com Harris aterrou na pista principal da base da Força Aérea da Guatemala às 18h18, hora local (00h18 segunda-feira em Lisboa), depois de sofrer um atraso de cerca de duas horas no plano inicial devido a um problema técnico do avião oficial.

A vice-presidente partiu da Base Aérea de Andrews, em Maryland, onde uma avaria sem risco obrigou a delegação a mudar de avião após quase meia hora de viagem, de acordo com informações oficiais.