Kamala Harris viaja para o México para continuar digressão sobre migração ilegal

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, deixou a Guatemala na segunda-feira para se deslocar ao México e continuar uma viagem de três dias em busca de soluções para a migração ilegal na região.

Harris e a sua comitiva deixaram a Cidade da Guatemala por via aérea por volta das 20h30 (02h30 de terça-feira em Lisboa) e aterrarão na Cidade do México, no aeroporto de Benito Juarez, por volta da meia-noite.

A vice-presidente dos EUA passou 24 horas na Guatemala, após a sua chegada no domingo, para se encontrar com várias pessoas no país centro-americano, incluindo o Presidente, Alejandro Giammattei, e o Prémio Nobel da Paz em 1992, a líder indígena Rigoberta Menchu.