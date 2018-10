Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kanye West e Donald Trump vão almoçar esta semana na Casa Branca

Rapper deverá abordar temas como a reforma do sistema prisional norte-americano e a criação de emprego em Chicago.

10:46

O rapper Kanye West vai encontrar-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca esta quinta-feira, segundo avança o jornal New York Times.



Kanye deverá abordar temas como a reforma do sistema prisional norte-americano e a criação de emprego em Chicago para ex-presidiários.



O rapper tem mostrado o seu apoio a Trump, inclusive foi ao programa Saturday Night Live com o chapéu alusivo à campanha de Donald Trump: "Make America Great Again".