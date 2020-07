Kanye West inaugura campanha e propõe dar mais de 800 mil euros a quem tiver um bebé

O 'rapper' norte-americano Kanye West, que anunciou recentemente a candidatura a Presidente dos Estados Unidos, realizou o primeiro comício no domingo, propondo recompensar com um milhão de dólares (mais de 800 mil euros) quem tenha um bebé, para desencorajar o aborto.

Usando um colete à prova de bala com a palavra "segurança", o 'rapper' fez um discurso desarticulado a centenas de pessoas, em North Charleston, no estado da Carolina do Sul, naquele que foi o primeiro evento da campanha.

Questionado pela audiência sobre o aborto, West começou a chorar, recordando que o pai quis interromper a gravidez da mãe, e que ele próprio pensou fazer o mesmo quando a sua mulher, Kim Kardashian, engravidou. "Quase matei a minha filha", disse, citado pela agência de notícias Efe.