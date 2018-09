Kavanaugh diz que está a ser alvo de "campanha de difamação"

Juiz é o candidato de Donald Trump para o Supremo Tribunal.

Por Lusa | 20:21

O candidato de Donald Trump para o Supremo Tribunal afirmou esta segunda-feira que está a ser vítima de uma "campanha de difamação grotesca e grosseira", garantindo que não se vai "deixar intimidar" com as acusações de agressão sexual.

"Os esforços concertados para destruir a minha reputação não me farão ceder", escreve o juiz Brett Kavanaugh, de 53 anos, numa carta enviada à comissão judicial do Senado para examinar a sua candidatura.

No domingo, a revista The New Yorker noticiou que os democratas que integram o comité do Senado norte-americano estão a investigar uma acusação de assédio sexual feita por uma segunda mulher contra juiz.