Kelly Holmes revela homossexualidade e admite: "Às vezes choro com alívio"

A ex-atleta britânica e bicampeã olímpica em 2004 Kelly Holmes revelou publicamente que é homossexual, numa altura em que se celebra o mês do OrgulhoKelly Holmes disse ter percebido que era gay quando tinha 17 anos depois de beijar uma rapariga. "Eu precisava de fazer isto agora, por mim. Às vezes choro com alívio", diz a ex-atleta sobre a revelação, esta que foi apenas feita para o público, pois a família e amigos já sabiam desde 1997, segundo o jornal The Guardian."A decisão foi minha. Estou nervosa por dizer isto e essencialmente a livrar-me deste medo", contou.Holmes revelou também numa entrevista ao jornal Sunday Mirror que lutou com problemas de saúde mental por ter escondido durante muito tempo a sua sexualidade e também por não contar a ninguém sobre as relações que mantinha com pessoas do mesmo sexo por vergonha.A ex-atleta serviu o Exército Britânico da Marinha, sendo este também um dos motivos por não revelar a homossexualidade com medo de enfrentar repercussões e infringir a lei, esta que até 2000 proibia pessoas gays, lésbicas e bissexuais de servir no exército.