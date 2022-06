Primeira juíza afro-americana no Supremo dos EUA já tomou posse. Veja as imagens

Ketanji Brown Jackson tornou-se esta quinta-feira na primeira juíza afro-americana a ascender ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, tomando posse minutos depois da reforma do juiz Stephen Breyer.

Com a entrada de Jackson, três meses depois da sua confirmação no Senado, a mais alta instância judicial do país passa a ter quatro mulheres, uma composição inédita desde que o tribunal foi criado em 1789.

Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, é juíza federal desde 2013 e foi nomeada em fevereiro pelo presidente Joe Biden, que se tinha comprometido a escolher a primeira mulher afro-americana para o Supremo.